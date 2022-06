Per la notte di San Giovanni strade chiuse e 20 ingressi

San Giovanni, istruzioni per l’uso. Per festeggiare il Patrono della città torna il classico spettacolo dei fuochi d’artificio, ma per accedere a piazza Vittorio bisogna passare attraverso i varchi di sicurezza predisposti dal Comune. Attenzione anche ai divieti di transito e sosta.

Varchi di accesso

Il pubblico potrà accedere a piazza Vittorio a partire dalle ore 18, attraverso 20 varchi d’accesso ubicati in: via Po / via San Francesco da Paola – via Vasco; via Rossini / via Verdi; via Montebello / via Verdi; via Sant’Ottavio altezza civico 7; via Giulia di Barolo / via Matteo Pescatore; via Vanchiglia / via Matteo Pescatore; via Bava / via Matteo Pescatore (accesso per persone con disabilità); lungo Po Cadorna / via Matteo Pescatore; via Maria Vittoria / via Bonafous; via della Rocca / via Maria Vittoria; via Plana / via Maria Vittoria; piazza Vittorio / via Principe Amedeo; via della Rosine / via Principe Amedeo; via San Massimo / via Principe Amedeo; via Accademia Albertina /via Principe Amedeo; via Giolitti / via della Rocca; via Cavour / via della Rocca; via dei Mille / via della Rocca; via Mazzini / via della Rocca; corso Cairoli / corso Vittorio Emanuele II. In piazza Vittorio poi è prevista anche un’area dedicata alle persone con disabilità. All’ingresso delle aree presidiate saranno predisposti controlli di sicurezza per impedire l’ingresso di oggetti vietati quali bottiglie di vetro, lattine, materiale ingombrante e oggetti potenzialmente pericolosi come ad esempio bombolette spray, aste o bastone (esclusi presidi sanitari e ombrelli). Si consiglia, per accelerare i tempi di controllo, di non portare zaini o borse di grandi dimensioni e di utilizzare contenitori trasparenti.

Strade chiuse

Il Ponte Vittorio Emanuele I sarà interdetto alla circolazione dalle 9 al traffico veicolare e dalle ore 12 ai pedoni, sino a cessate esigenze. Dalle ore 15 poi sarà vietato il transito veicolare in corso Vittorio Emanuele II (da corso Massimo d’Azeglio a ponte Umberto I); ponte Umberto I; corso Cairoli; via Mazzini, via dei Mille e via Cavour (da via Calandra a corso Cairoli); via Giolitti (da via Calandra a lungo Po Diaz); via Maria Vittoria (da via San Massimo a lungo Po Diaz); via Bonafous; via della Rocca; via Plana; piazza Maria Teresa; via Rolando; via Principe Amedeo, via San Francesco da Paola e via Accademia Albertina (da via San Francesco a piazza Vittorio); via Ozanam; via San Massimo e via delle Rosine (da via Maria Vittoria a via Po); via Po (da via San Francesco da Paola a piazza Vittorio), via Rossini, via Montebello e via Sant’Ottavio (da corso San Maurizio a via Po); via Gaudenzio Ferrari; via Benevello; via Riberi; via Roero di Cortanze; via Giulia di Barolo, via Vanchiglia, via Bava e lungo Po Cadorna (da corso San Maurizio a piazza Vittorio); piazza Vittorio; Murazzi del Po Buscaglione; Murazzi del Po Farassino. L’area interessata dallo spettacolo pirotecnico sarà chiusa al traffico, sia veicolare che pedonale, dalle ore 19.30 e fino a cessate esigenze. Nel dettaglio saranno chiusi: piazza Gran Madre; corso Casale ( Santorre di Santarosa, compresa la sottostante pista ciclabile lato fiume Po); corso Moncalieri (tratto compreso tra piazza Gran Madre e il civico 13); via Maresciallo Giardino (tratto compreso tra corso Moncalieri e via Bezzecca); ponte Umberto I; Murazzi del Po Buscaglione e Farassino; salita al CAI Torino e piazzale del Monte dei Cappuccini.