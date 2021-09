Per il sito delle scorie nucleari ora il Canavese rischia davvero

Ora il Canavese rischia davvero. Rischiano Caluso, Mazzé, Rondissone e le frazioni di Chivasso Boschetto, Mandria e la Carolina. Infatti tra le location indicate da Sogin per la realizzazione di un nuovo deposito di scorie radioattive, ci sono anche Caluso, Rondissone e Mazzè. «È quindi opportuno istituire un tavolo di lavoro che coinvolga i parlamentari piemontesi sulle garanzie per la trasparenza e sull’effettivo rispetto delle indicazioni contenute nella mozione approvata dalla Camera», dicono i sindaci dei Comuni interessati e le loro istanze le hanno rappresentate nel corso del nuovo incontro online tra i parlamentari piemontesi e gli amministratori locali della Città Metropolitana di Torino e della Provincia di Alessandria, convocato dal vicesindaco metropolitano a meno di due mesi dal seminario in programma il 15 novembre prossimo. Quel giorno la Sogin dovrebbe fornire le risposte alle osservazioni e alle richieste di chiarimento che gli Enti di area vasta e i Comuni potenzialmente interessati all’ubicazione del deposito unico nazionale hanno presentato, dopo aver ottenuto di poter visionare la documentazione relativa alla procedura di individuazione dei siti idonei. Nell’incontro con i senatori e i deputati piemontesi che hanno preso a cuore la questione, il vicesindaco metropolitano, i sindaci e gli amministratori locali di Carmagnola, Mazzè, Rondissone, Caluso, Castelletto Monferrato e Fubine Monferrato hanno ribadito la preoccupazione dei territori per l’atteggiamento della Sogin, che, in vista del seminario nazionale, ha previsto tempi strettissimi per la presentazione delle osservazioni sulla protezione dei territori. Nei territori intanto, cresce la protesta dei cittadini attraverso petizioni e iniziative che potrebbero riguardare anche l’occupazione dei terreni interessati.