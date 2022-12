Per i poveri la spesa è gratis al forno “Reale” di Jessica

La guerra, l’aumento dei costi delle bollette e delle materie prime sono solo alcuni degli indicatori di una crisi economica che sembra non avere fine. E anche la spesa aumenta e le famiglie sono sempre più in difficoltà. Per questo motivo, Jessica Cimino, 33 anni, titolare della «Panetteria Reale» di via Palestro a Venaria, ha deciso di fare la sua parte. Mettendo a disposizione il pane, le focacce, le pizzette e le brioches a chi non riesce ad arrivare a fine mese. Una decisione nobile la sua, che da cinque anni gestisce la panetteria a due passi dal centro della Reale. Già nel periodo dei lockdown, Jessica aiutava le persone portando la spesa a casa con la sua auto, aiutata dalla mamma. Così il piccolo negozio, dietro l’angolo più nascosto di via Gabriele d’Annunzio, è diventato un punto di riferimento del quartiere. Ogni giorno, dalle 18, un’ora prima dalla chiusura dell’attività, dietro al bancone, distribuisce gratuitamente i suoi prodotti, per chi non si può permettere nemmeno di comprare il pane e ora altre panetterie della città e negozi di prodotti alimentari, hanno deciso di seguire il suo esempio. «Non ho un forno, ma il pane della giornata arriva fresco da chi ce lo fornisce. E sempre più spesso, capita che avanza e, quindi, non fa più reso. L’invenduto preferisco donarlo alle persone che fanno fatica a pagare il pane, o qualsiasi prodotto da forno invece che sprecarlo. Per chi verrà qui, preparerò le buste in base anche al numero di persone che compongono le loro famiglie. Mi sembra doveroso aiutare chi non ce la fa più. Nel mio piccolo, cerco di essere un punto di appoggio per questo periodo difficile». Per questo ha deciso di scrivere il post su Facebook, «sperando di riuscire a portare un po’ di serenità in questo Natale», conclude la commerciante.