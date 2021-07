«Per colpa dei teloni del Toro non vediamo più la collina»

I teloni installati per “occultare” gli allenamenti della prima squadra del Torino, per volere del nuovo allenatore Juric, sono diventati nel giro di poche ore il bersaglio dei residenti del quartiere Filadelfia. Il progetto principale, costato quasi un milione di euro, prevedeva un sistema di vele mobili. Un impianto complicato, al primo vento le vele si sganciavano automaticamente diventando, di fatto, inutili alla copertura del campo. Così è stato avallato un secondo piano, con la collocazione di grossi teloni di colore granata e bianco, rigorosamente fissi. Esteticamente un pugno nell’occhio. E le reazioni di chi abita tra via Spano e via Filadelfia non hanno tardato a manifestarsi. Praticamente nessuno in borgata sapeva di questo intervento. «Capisco che ci siano di mezzo dei privati – attacca un cittadino -, ma potevano almeno chiedere un parere. Io tifo Toro e non vedo più Superga».

In tanti si sono rivolti all’amministrazione, minacciando di usare tutte le strade plausibili per ottenere la rimozione di quei teli. «E’ pazzesco, non abbiamo più la visuale della collina – racconta Enzo, residente al quarto piano del civico 33 di via Filadelfia -. E’ da una settimana che dai nostri balconi non vediamo altro che quell’orrore. Io che volevo già vendere la casa per trasferirmi mi trovo costretto a rivedere i miei progetti. Senza la vista di Superga caleranno anche i prezzi degli immobili».

Perplessità anche dalla Circoscrizione 8. «Rispetto le esigenze della società granata – spiega il vicepresidente, Massimiliano Miano -. Tuttavia comprendo altresì le perplessità e i timori dei residenti dell’area Filadelfia che di punto in bianco si vedono oscurare la visuale verso la collina. La tecnica precedente adottata degli oscuramenti a scomparsa era ottimale. Occorre trovare una soluzione che possa accontentare tutti».