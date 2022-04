Pellegrini, prove di matrimonio: è cominciata la caccia all’abito

Certe volte bastano poche parole per aprire un mondo e Federica Pellegrini ne usa soltanto due: «Alla ricerca….», ha scritto Federica Pellegrini sui social. Ma di cosa, vi starete chiedendo? Dell’abito da sposa, perché il matrimonio è solo rimandato al prossimo anno ma ci sarà. La proposta da parte di Matteo Giunta è arrivata cinque mesi fa, l’anello anche e ora manca solo una data che però sarà posticipata di un anno, indicativamente tra un anno.

Intanto però ora che ha tempo, la Fede nazionale è partita a caccia del vestito. Quelli che mostra ai suoi follower sono certamente eleganti ma anche molto pomposi, luccicanti e pieni di tulle. Solo una mossa per depistare tutti oppure la voglia di essere alternativa? I suoi progetti li aveva spiegato qualche tempo fa al settimanale “Oggi”. «Abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo. Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia».

E in una lunga intervista al settimanale “F” aveva anticipato i loro progetti di coppia: «Matteo non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Il fatto di non usare precauzioni però, non significa che ci stiamo provando tutti i giorni: ci sono talmente tante cose in ballo adesso, non vorremmo viverle tutte insieme. E poi vorrei arrivare al matrimonio senza pancione per godermi la festa, il vestito».

Sarà in chiesa perché lei ci tiene molto e Matteo si adeguerà. E poi come se l’immagina la vita fuori dalla vasca? «Credo che lo sport rimarrà e anche un po’ di tv, se continueranno ad arrivarmi proposte – aveva raccontato la Pellegrini -. Però, se a un certo punto non mi chiamassero più, non avrei problemi a fare solo la mamma». E su una cosa non ha dubbi, perché uno dei suoi ex non sarà invitato: «Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare». In cima alle sue priorità adesso c’è altro.