Pellegrinelli fa famiglia col dj: nuovo amore per la ex di Eros

Un paio di mesi fa il settimanale “Diva e Donna” aveva sdoganato la nuova storia d’amore di Marica Pellegrinelli e adesso torna alla carica. La modella bergamasca, ex moglie di Eros Ramazzotti, è stata fotografata durante una passeggiata nel centro di Milano dove vive insieme ai due figli, Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio di 6. Al suo fianco, sorridente e complice, William Djoki che è più conosciuto come Dj Djoko.

La prima volta il settimanale aveva pubblicato alcune immagini di Marica mentre baciava con passione il nuovo fidanzato. Lui è, produttore e dj di fama mondiale, soprattutto nella musica house. È nato in Olanda da padre camerunese e madre di origine ucraina e olandese. La musica è stata il suo filo conduttore fin da bambino: il suo ingresso in questo mondo è avvenuto come ballerino e performer, poi come musicista con la band Jason & the Argonauts e nel 2008 come solista e oggi lo vogliono tutti.

La nuova coppia era stata paparazzata a Milano. Prima un’uscita conclusa con William che aveva passato la notte a casa di Marica e successivamente all’aeroporto di Malpensa, dove la Pellegrinelli ha salutato commossa Djoko in partenza per il suo lavoro. Forse presto per parlare di un amore stabile, ma intanto il gossip è confermato.

Lei comunque è libera, perché Eros fa parte del passato e perché gli amori veri o presunti dopo la rottura con Ramazzotti (Charly Vezza era vero, Marco Borriello?). Lo ha confermato a “F” qualche tempo fa spiegando anche i motivi della rottura: «Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio». E adesso sembra pronta per ricominciare, anche perché i figli mostrano grande feeling con il nuovo compagno di mamma.