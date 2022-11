Pellegri, buone notizie: il Toro ha bisogno di lui

Il Toro non cresce mai, a Bologna ecco l’ultimo esame di maturità fallito. Dopo un discreto primo tempo, chiuso in vantaggio grazie al rigore di Lukic ma senza creare altre occasioni, i granata crollano nella ripresa e dilapidano tutto l’entusiasmo ricreato con i successi contro Udinese e Milan. E per l’ennesima volta, di fatto bisogna ripartire daccapo: un qualcosa di simile era già accaduto a inizio stagione, quando Juric batté il Lecce trovando 10 punti nelle prime quattro giornate e poi, nel momento di saltare in alto, rimediò cinque gare di fila senza vincere. La storia si ripete, anche l’anno scorso i granata si fermarono contro il Sassuolo a gennaio e quel pari spense definitivamente ogni tipo di ambizione d’Europa.

Così adesso il tecnico prova ancora una volta a ripartire, già ieri al Filadelfia era carico e voglioso di chiudere bene questa prima parte di campionato. Domani la Sampdoria, domenica la Roma nella Capitale, queste le ultime tappe prima della lunghissima sosta per il Mondiale fino al prossimo 4 gennaio, quando la squadra riprenderà dall’Hellas Verona all’Olimpico Grande Torino. Contro i blucerchiati servono i tre punti anche per provare a migliorare il confronto con l’anno scorso: il bilancio è perfettamente in parità, anche dodici mesi fa i granata avevano collezionato 17 punti nelle prime 13 giornate.

Ora si vuole accelerare e chiudere bene il 2022, battendo una squadra in piena lotta per non retrocedere e che ha vinto una sola volta in questo campionato e poi provare a togliersi una soddisfazione nella Capitale. Intanto, almeno dall’infermeria sono arrivate notizie confortanti: Sanabria ha svolto buona parte dell’allenamento con i compagni e si candida almeno per la panchina, Pellegri si è sottoposto a esami e sono state escluse problematiche serie. Il vero provino avverrà oggi, il classe 2001 testerà sul campo la caviglia malconcia dopo lo stop di Bologna e si valuterà se schierarlo contro i blucerchiati. La sua volta di esserci, però, è enorme, considerando che per lui sarà come un derby visti i tanti anni vissuti nella Genova rossoblu.