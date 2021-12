Peggiora la qualità dell’aria: semaforo rosso a Torino, arancione nel resto del Piemonte

L’Arpa questa mattina ha comunicato il peggioramento della qualità dell’aria che accende il semaforo rosso delle misure antismog per giovedì 16 dicembre e venerdì 17 dicembre (giorno di controllo in cui Arpa verificherà il perdurare dei fenomeni di inquinamento). Tuttavia lo sciopero generale indetto per domani, giovedì 16 dicembre, farà sì che le limitazioni alla circolazione veicolare non vengano applicate, mentre restano attive tutte le altre.

Venerdì 17 dicembre varranno anche le limitazioni alla circolazione.

Il semaforo rosso prevede, nei 33 Comuni dell’agglomerato di Torino (Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Torino, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano) il blocco per veicoli Diesel fino alla categoria Euro 5 dalle 8 alle 19 e per gli Euro 0, 1 e 2 dalle 0 alle 24; il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti per la classe 5 stelle; il divieto assoluto di ogni tipologia di combustione all’aperto, il divieto di abbruciamento di materiali vegetali, l’obbligo di utilizzare pellets certificato A1, limite di 18 gradi per la temperatura negli edifici, il divieto di spandere liquami zootecnici e distribuire fertilizzanti .

Livello arancione per i restanti comuni delle zone individuate dal Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog .

Nella giornata di giovedì 16

Le limitazioni veicolari si applicano anche agli automezzi dotati di dispositivo MOVE IN.

Tutti i dettagli sul funzionamento del semaforo e sui blocchi del traffico su

http://www.arpa.piemonte.it/ approfondimenti/temi- ambientali/aria/aria/semaforo- qualita-dellaria-pm10

http://www.cittametropolitana. torino.it/cms/ambiente/ qualita-aria/blocchi-traffico