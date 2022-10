Pedron-Troiano, 4 anni d’amore: «Fabio è maturo, mi completa»

Era destino che si incontrassero. Eleonora Pedron e Fabio Troiano fanno coppia fissa ormai da tempo e avevano già raccontato come quel viaggio Roma-Milano in treno, fatto molte altre volte, quel giorno li stesse aspettando per farli incontrare.

Alla rivista “Chi”, nella loro prima intervista di coppia, però hanno raccontato anche altro. Perché in realtà l’ex Miss Italia conosceva già l’attore torinese e non solo per averlo apprezzato in diverse fiction: «Io l’avevo già incontrato a Torino, l’avevo visto passeggiando in centro: a me lui è sempre piaciuto. Quando me lo sono trovata di fianco un po’ di emozione l’ho provata, l’interesse da parte mia c’era, ma non sapevo come comportarmi. E poi è difficile che prenda l’iniziativa».

Durante quelle tre ore di viaggio si sono amabilmente ignorati, poi alla fine hanno parlato della nostra città che anche lei conosceva bene dopo la storia con Daniele Conte, fratello dell’allenatore oggi al Tottenham che a Torino aveva aperto un notissimo locale in centro. Poteva finire lì e invece… «le ho scritto su Instagram. Però lei ha mezzo milione di follower, quindi pensavo: “Non mi risponderà mai”. Invece, l’ha fatto dopo 10 secondi. C’era stata la partita di Champions della Juve, lei è juventina e la sua squadra quella volta ha vinto 3-0 con tripletta di Ronaldo. Le ho solo scritto: “Hai visto che ha vinto la Juve?”, e lei mi ha risposto: “Ogni volta che gioca la Juve dobbiamo fare il viaggio insieme”». La scintilla che ha fatto esplodere tutto, come conferma lei: «Da lì, comunque, ci siamo trovati subito. E siamo insieme da quasi quattro anni».

Da allora, lei continua a vivere a Montecarlo con i figli avuti dall’ex Max Biaggi, Angelica (nata nel 2009) e Leon che è arrivato l’anno dopo 2010, mentre lui da tempo sta a Roma. Ma l’amore è più forte: «Eleonora è imprevedibile e io sono fortunato, mi piace. Lei ogni tanto dice che, avendo i figli, c’è bisogno di una organizzazione più puntuale, ma alla fine è tutto molto rocambolesco», ammette Troiano. E lei è felice: «Fabio è una persona matura, mi dà sempre quel qualcosa in più che mi manca, lui è la parola in più, il gesto giusto».