Pediatria e un centro prelievi: «Ora riapre il poliambulatorio»

Pediatria, servizio ambulatoriali e un centro prelievi. Il poliambulatorio di via Anglesio, nel quartiere Barca, riaprirà ufficialmente i battenti a metà aprile. Rimesso a nuovo e ristrutturato dopo anni di buio. La notizia è emersa ieri nel tardo pomeriggio, nel corso della commissione Sanità della Circoscrizione 6. Una delle novità sarà, da metà aprile, l’avvio del servizio di consultorio pediatrico, due giorni a settimana (martedì e venerdì) dalle 8 alle 16. Servizio formato da un’equipe di infermieri. «Dalle 8 alle 12 sostegno alle famiglie – ha spiegato il dottor Fabiano Zanchi dell’Asl Città di Torino -. Mentre nel pomeriggio erogheremo prestazioni di accudimento del bambino, sostegno all’allattamento, corsi sia in presenza sia online, percorsi di accompagnamento alla nascita e di promozione del benessere del minore». Oltre ad assistenza da remoto. Spazio da metà aprile a un centro prelievi, due giorni a settimana, e a un ambulatorio infermieristico, tre volte a settimana. Altra attività sarà il servizio ambulatoriale di endocrinologia-diabetologica. Dal lunedì al venerdì. Con due infermieri e un medico a disposizione. Sportello che entrerà in vigore a inizio estate. Come l’introduzione dell’infermiere di famiglia. «Una struttura in pessime condizioni che oggi rinasce – ha dichiarato la dottoressa Barbara Vinassa dell’Asl Città di Torino -. Completamente nuova. Con i locali a norma e una progettazione a step». Un’ottima notizia per la Circoscrizione 6. «Un percorso difficile, iniziato mesi addietro – ha ribadito il presidente, Valerio Lomanto -, che si conclude felicemente per i cittadini di Barca e Bertolla. Ringraziamo la Regione e il dottor Picco per l’aiuto». Da parte del consigliere di Torino Bellissima, Michele Celentano, la richiesta di implementare il servizio a Falchera. Il riferimento è ai locali Asl di via degli Abeti.