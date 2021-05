Pedemontana del Canavese, 200mila euro per la variante

Il passo iniziale per la progettazione della Pedemontana del Canavese, che riscriverà la viabilità oggi tutta concentrata sulla strada provinciale 460, si muove con il primo finanziamento da 200mila euro per la variante tra Lombardore e Salassa deliberato dalla Regione. Una delle tre opere per cui, nei mesi scorsi, piazza Castello aveva avviato il confronto sui territori, che oggi vede stanziate risorse certe insieme con la nuova superstrada di collegamento tra Novara e Vercelli per 400mila euro, oltre alla tangenziale di Asti per lo stesso importo.

La progettazione esecutiva è all’orizzonte, insomma. «Il progetto della “Pedemontana del Canavese” così come è stato impostato viene incontro alle esigenze di questo territorio che da 25 anni aspetta la realizzazione di un collegamento pratico ed efficiente – commenta Maurizio Giacoletto, presidente dell’Associazione Sviluppo Canavese Occidentale e consigliere del Comune di Levone -. Favorirà il decongestionamento del traffico pesante all’interno dei centri urbani e garantirà maggior sicurezza». Anche il turismo ne trarrà i suoi benefici, perché il nuovo collegamento dovrebbe rendere più agevole raggiungere località come il Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Ad aver incontrato i sindaci del territorio, tra gli altri, era stato l’assessore alla Semplificazione, Maurizio Marrone. «Progettare l’opera – spiega – sarà fondamentale per riuscire a ottenere il successivo finanziamento da parte del Cipe, che premia gli interventi in progettazione avanzata». A esultare è anche Fabrizio Bertot, già sindaco di Rivarolo e oggi segretario provinciale di Fratelli d’Italia. «Per il Canavese – sottolinea – si tratta di un passo atteso da almeno sedici anni, quando ero consigliere e se ne cominciava a parlare in Provincia».