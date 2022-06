Pazzi per Cremonini: uno show allo stadio come ai vecchi tempi

I fan erano in attesa dalle otto del mattino, qualcuno è già andato al concerto di San Siro e tra Torino e Milano ha fatto “doppietta”. Una vera e propria febbre, quella davanti ai cancelli dell’Olimpico per Cesare Cremonini. Suo, infatti, il primo grande concerto-show, ieri sera, nell’impianto torinese dopo ben due anni di stop causa pandemia. Davanti a tutti, all’ingresso, una coppia di ragazzi arrivata da Arona. «Siamo qui dall’alba e ci siamo portati i libri per studiare. Siamo in piena sessione esami all’università ma per Cremonini facciamo questo ed altro», sottolineano, incuranti anche di passare ore sotto il sole. Del resto, il concerto del cantante bolognese – amatissimo sotto la Mole – era in programma due anni fa, il 4 luglio 2020. Ma eravamo in piena emergenza Covid, così l’ex Lunapop ha riprogrammato tutte le sue date, compresa quella torinese.

Purtroppo, moltissimi fan del cantante bolognese non hanno potuto andare e in quest’ultimo mese i post apparsi su Facebook per mettere in vendita i biglietti del concerto nemmeno si contavano.

Chi invece si è goduto lo spettacolo – durato oltre due ore, con tanto di “duetto” con Lucio Dalla – ha fatto le ore piccole per mettersi in coda. «Siamo di Torino, ma ci siamo alzati alle 4 per arrivare prima», racconta un gruppo di giovanissimi. Il concerto è iniziato alle 21, e l’apertura delle porte per entrare – cinque gli accessi – è arrivata alle 16,30 mentre un’ora prima, alle 15,30, si è aperto il box-office. Rigorosi i controlli, e divieto di portare dentro lo stadio bottiglie, lattine, trombe da stadio e, soprattutto, macchine fotografiche per immortalare il concerto. Lo show, meglio goderselo con i propri occhi.