Pazza Juve, Roma ko 4-3: Szczesny eroe, para un rigore nel finale

Clamoroso all’Olimpico: la Juventus completa una pazzesca rimonta ai danni della Roma. Finisce 4-3 dopo che i bianconeri erano stati in svantaggio sul 3-1 e con un rigore parato da Szczesny nel finale.

APRE ABRAHAM, PAREGGIA DYBALA

A passare in vantaggio sono i giallorossi con Abraham: l’inglese mette in rete colpendo di testa in area piccola su cross da calcio d’angolo. L’1-1 è firmato Dybala: assist di Chiesa e gran tiro a giro dell’argentino che pareggia i conti. Brutta notizia per Allegri (oggi squalificato) nel primo tempo: si fa male Chiesa, costretto a lasciare il campo.

3-1 ROMA, POI LA RIMONTA

La ripresa inizia malissimo per i bianconeri: segna Mkhitarian, segue una punizione capolavoro di Pellegrini. I giallorossi fanno 3-1 e sembrano chiudere la pratica, ma tutto in cambia in pochi minuti. Prima Locatelli, poi Kulusevski e infine De Sciglio: da 3-1 si va sul clamoroso 3-4.

PELLEGRINI SBAGLIA IL RIGORE DEL 4-4

E non è finita qui: rovesciata di Abraham, fallo di mano di De Ligt in area. Cartellino rosso (doppia ammonizione) e calcio di rigore per la Roma per il rocambolesco 4-4. Dal dischetto, però, Pellegrini si fa ipnotizzare da Szczesny e sbaglia: il polacco diventa eroe della serata e mette in cassaforte i tre punti per i bianconeri.