Pazza idea Juventus: «Firmino per Rabiot»

Di Maria e Pogba sbarcheranno sul pianeta Juventus nei prossimi giorni in modo da poter essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il raduno del prossimo 10 luglio. Due top player alla corte della Vecchia Signora, top player però che non bastano per riprendersi lo scettro e la leadership del campionato italiano e soprattutto per tentare la scalata alla tanto sognata, quanto maledetta Champions League. In casa Juventus, dicevamo, la campagna rafforzamenti non si ferma.

VOCI CLAMOROSE

La Juve, infatti, sta dando la caccia ad un vice-Vlahovic, a un calciatore che possa fargli anche da spalla. Con la partenza di Alvaro Morata (nelle ultime ore ha rinnovato per un altro anno con l’Atletico nella speranza che la Juve lo riprenda) e il probabile addio di Moise Kean, in attacco, tolto Di Maria, resta aperta una voragine. Un buco che la Juventus deve colmare. E lo potrebbe fare mettendo sotto contratto un bomber dalla grande esperienza internazionale. Secondo i media inglesi infatti, i bianconeri avrebbero messo nel mirino l’attaccante del Liverpool e del Brasile Roberto Firmino, proponendo al Liverpool, società proprietaria del cartellino del calciatore, uno scambio con il centrocampista francese Adrien Rabiot. Ne hanno parlato – tra gli altri – la Bbc, il The Sun e soprattutto il The Independent. Firmino, 30 anni, sarebbe chiuso dall’arrivo di Darwin Nunez al Liverpool e viene valutato circa 32 milioni di euro. Dal canto suo, Adrien Rabiot è effettivamente in uscita dalla Juventus, ma il suo valore si aggira introno ai 20 milioni. Solo suggestione oppure pista concreta? Pista concreta, intanto, è quella che porta a Zaniolo della Roma. La Juve ha già un’intesa di massima con il calciatore. Ora serve quella con i giallorossi.