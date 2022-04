Paura per il numero uno dell’Aia Alfredo Trentalange, coinvolto in un incidente d’auto sulla A1, in zona Frosinone, insieme a Maurizio Ciampi, responsabile della Can C. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Colleferro: da quanto si apprende hanno riportato alcune fratture, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Dunque, per il 64enne presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, torinese, solo un forte spavento.

(foto dal canale YouTube dell’Aia)