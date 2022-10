Paura nella notte alle Molinette: crolla controsoffitto, nessun ferito

Attimi di paura nella notte tra ieri ed oggi alle Molinette, a Torino, a causa del crollo di parte del controsoffitto nella zona degli ambulatori pre-ricovero e di proctologia nel corridoio al piano terra.

E’ accaduto poco prima di mezzanotte. A causare il cedimento con tutta probabilità sono state le condotte dei cavi elettrici e di rete internet che si trovano ancorate al soffitto. La zona è stata messa in sicurezza e i detriti sono stati già rimossi.

Nessuna persona si trovava in quell’area al momento dell’accaduto, quindi non ci sono feriti. Il bilancio, però, poteva essere nettamente peggiore in caso di crollo nella mattinata o nel pomeriggio: proprio sotto alla parte di controsoffitto caduta si trovano infatti diverse sedie utilizzate dai pazienti in attesa.