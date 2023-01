Attimi di paura nella notte di Capodanno in pieno centro a Torino per un incendio scoppiato sulla veranda di un’abitazione in via Roma.

Le fiamme hanno avvolto la parte alta di un alloggio al quarto piano, nell’isolato tra via Principe Amedeo e piazza San Carlo, costringendo i residenti all’evacuazione del palazzo. Non sono stati registrati feriti e i vigili del fuoco hanno spento il rogo dopo un intervento durato quasi due ore.