Paura a Vinovo: tenta di gettare la compagna dal balcone, poi prova due volte il suicidio

Attimi di paura si sono vissuti questa mattina, intorno alle 11:30, a Vinovo, nel Torinese. In seguito a una lite con la compagna, un 40enne italiano con problemi psichiatrici ha tentato di spingerla giù dal balcone. Non riuscendoci, ha deciso di gettarsi dal secondo piano, senza riportare alcuna conseguenza.

Rialzatosi e messosi alla guida della sua auto, il quarantenne ha raggiunto la limitrofa provincia di Cuneo, dove ha provato nuovamente a suicidairsi lanciandosi da un ponte. L’uomo, ricoverato all’ospedale di Cuneo, si è procurato delle ferite ritenute gravi, ma non è in pericolo di vita. Il 40enne è stato denunciato per lesioni e tentato omicidio. Ha invece risportato lesioni lievi giudicate guaribili in sette giorni, la compagna dell’aggressore.