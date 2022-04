Paura a Torino: donna ferita alle gambe da colpi di pistola in strada

Paura nella tarda mattinata di oggi a Torino: una donna è stata ferita alle gambe da tre colpi di pistola in via Domodossola, quartiere Parella.

Il responsabile dell’episodio sarebbe un uomo, ex compagno della vittima, che si è già costituito alle forze dell’ordine. Indagini in corso: la donna, 40enne di nazionalità kosovara, è stata portata in ospedale dove è attualmente ricoverata.

UN TESTIMONE: “LA COLLUTTAZIONE, POI UN ULTIMO SPARO E LA FUGA”

A parlare dell’accaduto è un testimone della scena: “Ho visto il termine di una colluttazione, con una donna sulla 30ina che è caduta per terra, in strada. L’uomo ha poi preso l’arma ed ha esploso l’ultimo colpo, scappando immediatamente verso piazza Rivoli”.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++