Paura a Samone: 65enne si barrica in casa armato di fucile e minaccia il suicidio

Paura a Samone, nel Torinese, dove questa mattina un uomo di 65 anni si è asserragliato nella cucina di casa imbracciando un fucile con l’intento di togliersi la vita. L’uomo, in precarie condizioni di salute, non ha lasciato avvicinare la moglie presente in casa.

L’INTERVENTO DEI CARABINIERI

L’intervento dei carabinieri del comando di Ivrea, a cui la donna, disperata, si è rivolta per chiedere aiuto, ha evitato che in quell’alloggio potesse verificarsi una tragedia. Dopo circa un’ora di trattative, infatti, i militari sono riusciti a convincere il 65enne a desistere dal suo folle proposito, per poi indurlo a lasciarsi disarmare in sicurezza.