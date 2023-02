Paura a Luserna San Giovanni: fiamme in una ditta, nessun ferito

Paura, questa mattina, a Luserna San Giovanni, dove è andato in fiamme un impianto d’aspirazione di una ditta. L’incendio ha coinvolto i filtri all’imbocco della condotta, ma – da quanto si apprende – non sono stati interessati i reparti interni per la produzione di gomme e plastiche. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Pinerolo e dei volontari di Luserna.

Il nucleo Nbcr ha poi verificato con una termocamera (un visore che permette di vedere le zone calde che emettono nello spettro infrarosso) che la propagazione dell’incendio fosse stata bloccata. Per fortuna non si registrano né feriti, né intossicati.