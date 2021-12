Paura a Condove: un’abitazione in fiamme [LE FOTO]

Poco prima delle 19:00, alcune squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenute in via Claviere, a Condove, per un rogo in un’abitazione. In particolare, quando le prime squadre hanno raggiunto il luogo dell’incendio, erano in fiamme il tetto dell’edificio e l’alloggio sottostante.

CONDOVE, INCENDIO ANCORA IN CORSO

Le operazione di spegnimento sono ancora in corso: sul posto le squadre “91” Susa, i volontari di Almese, le autobotti di Borgone e della sede centrale oltre all’autoscala e il carro autoprotettori.

