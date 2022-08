Paura a Carmagnola: trinciatrice per il mais in fiamme [FOTO E VIDEO]

Paura nel pomeriggio di mercoledì per un incendio che si è sviluppato in un campo agricolo di frazione Tuninetti, a Carmagnola. A prendere fuoco è stata una trinciatrice per il mais, un macchinario utilizzato per la raccolta dell’insilato del cereale.

Si tratta del quarto incendio verificatosi in poco più di due settimane nelle campagne della Città del Peperone. L’allarme è stato lanciato dagli agricoltori che in quel momento stavano lavorando nei campi: il macchinario avrebbe preso fuoco mentre era in funzione ed è stato avvolto dalle fiamme in pochi minuti.

Sul posto si sono portati i vigili de fuoco di Carmagnola e del Lingotto che hanno lavorato per circa un’ora per riportare la situazione alla normalità. Non ci sono stati feriti e l’incendio deriverebbe da un guasto tecnico. Un paio di giorni prima un altro incendio si era sviluppato in frazione Tetti Grandi, fortunatamente sempre senza conseguenze.