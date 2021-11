Patto Cirio-Lo Russo: “Non è finita per l’Olimpiade 2026, Torino può salire sul treno”

Primo incontro istituzionale tra il nuovo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Sono passati 17 giorni dalla nomina dell’esponente del centrosinistra a primo cittadino del capoluogo, tempo sufficiente a buttar giù bozze e progetti.

“Non c’è scelta su Torino che non investa il Piemonte e viceversa”, le parole di Cirio. “Bisogna far sì che le diverse sensibilità diventino occasione di complementarietà. Dopo due anni di emergenza e impossibilità di programmare, è ora di ripartire e la ripartenza è da vivere insieme, anche grazie alle risorse economiche che riceveremo”.

E proprio di ripartizione delle risorse economiche si è parlato, essenzialmente, nel corso del vertice. Lo Russo e Cirio concordi sul varo di una cabina di regìa per passare dai piani alle opere concrete. “Torino è una città che ha il tema del lavoro come focus, con straordinarie potenzialità. Da una parte sviluppo e lavoro, dall’altra la lotta alle disuguaglianze: queste le direttrici entro le quali ci muoveremo”, l’annuncio del sindaco.

Siglato, inoltre, un patto tra il presidente della Regione e il primo cittadino per risalire in corsa e in extremis sul treno delle Olimpiadi Invernali del 2026. “La partita non è chiusa, adesso possiamo tornare in gioco. Abbiamo inviato già nel 2019 un dossier al Coni sulla possibilità di utilizzare gli impianti dei Giochi del 2006 e visto che i tempi di realizzazione degli impianti di Milano e Cortina non sono veloci, credo possa tornare utile”, l’auspicio di Cirio. “Sarebbe stato meglio avere Torino in prima fila e non a rimorchio di Cortina e Milano, ma entrambi siamo arrivati dopo che l’Olimpiade era persa. Faremo di tutto per vedere se si può recuperare”, la speranza di Lo Russo.