Patatrac al volante: come centrare due vetture in un colpo solo!!

Patatrac al volante in due manovre. Quanto è difficile muoversi in retromarcia? Tanto a giudicare da quel che combina questo automobilista…imbranato. Guardatelo. Prima “becca” in pieno una vettura che marciava regolarmente in carreggiata, alle sue spalle. Poi, forse in preda al panico, per uscire da quella “scomoda” situazione, ingrana la prima e riparte di scatto, andando a centrare una seconda auto parcheggiata davanti a lui. Cose da pazzi!!