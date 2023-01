Passaporto, già a rischio le vacanze: «Per prenotarlo ci vogliono 8 mesi»

Prenotare un passaporto a Torino è diventata un’impresa impossibile, nel vero senso della parola. Se qualche mese fa sul sito si dovevano attendere svariati mesi per trovare un buco libero in questura, in questi giorni il portale dedicato della polizia di stato non permette di effettuare le prenotazioni. Abbiamo provato a fare richiesta di passaporto sul sito ministeriale, inserendo lo Spid e i dati anagrafici. Il risultato? «Non ci sono disponibilità nelle strutture di provincia». La scritta in rosso campeggia sulla pagina del sito passaportonline@poliziadistato.it. Nella pagina seguente compaiono i vari commissariati di Torino e in nessuno è possibile effettuare la prenotazione. Dalla questura di Torino fanno sapere che: «Il registro è tutto pieno». Fino a qualche settimana fa le attese per rinnovare il passaporto sul portale era davvero infinite. «C’erano otto mesi di attesa» spiega un’ex lavoratrice interinale della questura, licenziata a fine anno. Un’attesa record se si paragona Torino con altre province italiane. A Roma il passaporto viene rilasciato in pochi giorni, a Milano qualcuno in più. Mentre a Padova, Reggio Emila, Pavia e Forlì servono quattro mesi di attesa, comunque la metà rispetto a Torino. Per consentire ai cittadini italiani di poter viaggiare fuori dall’Unione Europea il ministero ha pensato a una sorta di “lotteria”. «Si stanno organizzando gli “open day”» spiegano dalla questura di Torino: «Un giorno al mese, il 28 febbraio e il 28 marzo, mettiamo a disposizione un numero limitato di passaporti ai primi cittadini muniti di prenotazione che si recheranno davanti al commissariato». Uno dei primi open day in Italia si è tenuto a Parma il 13 gennaio scorso, giorno festivo in cui si celebra il patrono sant’Ilario, ed è stato un segnale molto chiaro della situazione: le prime persone si sono messe in coda davanti alla questura alle 3 del mattino per non perdere l’occasione. In poche ore, già nella notte, la coda ha raggiunto le 150 persone, molte più rispetto ai 70 posti messi a disposizione. Molte hanno dovuto rinunciare, così come chi è arrivato al mattino. Le proteste tra i torinesi in partenza impazzano anche sui social. Prenotare un passaporto saltando la fila è comunque possibile se si dimostra l’urgenza del viaggio. Ma anche in questo caso non mancano le difficoltà. Un cittadino di Torino, che ha preferito rimanere anonimo, per ben due giorni si è presentato alle 5 del mattino in commissariato, con un appuntamento successivo alla data di partenza ma con biglietto già comprato per una trasferta di lavoro documentata, per vedere la sua pratica affidata finalmente nelle mani del funzionario, ma solo a pochi giorni prima della partenza. Come si dice in questi casi, chi la dura la vince.