Passaporti, l’open day è un disastro: code infinite e malori [FOTO e VIDEO]

Un’odissea. Un incubo. Che per qualcuno è cominciato addirittura alle 3 di notte. Il prezzo da pagare per accaparrarsi i posti migliori nelle file – oceaniche: una folla di 6mila persone distribuite in 14 uffici – per entrare nelle sedi della Questura per il rinnovo del passaporto. Una mission impossibile alla torinese, con file composte da centinaia di persone organizzatesi coi bigliettini per accodarsi e attendere il proprio turno. Qualcuno ce l’ha fatta, molti altri no.

Code dal Ligotto a Nizza Millefonti, da San Donato a Borgo San Paolo, ma anche a Ivrea, Rivoli e Bardonecchia, determinate dall’impossibilità di prendere un appuntamento online per il rinnovo del passaporto. La questura ha organizzato, come ogni ultimo sabato del mese, un open day dall’effetto boomerang. Moltissimi, preoccupati dalla possibilità di non riuscire a rinnovare il documento in tempo (com’è noto, dopo la Brexit è necessario anche per recarsi a Londra e in tutto il Regno Unito) si sono ammassati alle prime luci dell’alba, “bloccando” di fatto interi isolati.

Qualcuno non ha retto. A Rivoli, ad esempio, è dovuta intervenire l’ambulanza per soccorrere una donna colta da malore. Dalla Questura fanno sapere che “nessuno resterà senza passaporto. Chi ha il viaggio prenotato non perderà i biglietti. Nessuno fino ad ora non ha ottenuto il passaporto nei tempi richiesti. Non si deve rischiare di cadere nella psicosi perché a oggi tutte le pratiche sono state tutte evase”.

In Prefettura, intanto, si è tenuto un incontro tra il presidente della Regione Cirio e questori e prefetti piemontesi. “È fondamentale che i cittadini possano avere i documenti necessari all’espatrio in tempo utile, ringrazio prefetti e questori per la disponibilità a potenziare gli open day e gli sportelli dedicati alle pratiche urgenti”, le parole di Cirio. “Abbiamo anche valutato la possibilità di coinvolgere i comuni per rendere il servizio più capillare e vicino ai cittadini”. I prossimi open day sono fissati per il 25 febbraio, il 25 marzo, il 22 aprile e il 27 maggio: saranno nuove odissee o ci si riuscirà a organizzare per tempo?