Passa col rosso, ma è ai domiciliari: arrestato

Sono passati col rosso e la manovra non è passata inosservata agli agenti della volante, che hanno fermato l’auto con a bordo i due soggetti. L’uomo alla guida dell’auto, un 43enne, risultava essere ai domiciliari e fuori dalla fascia oraria in cui è autorizzato ad assentarsi per motivi lavorativi.

Ad aggravare la situazione, il fatto che l’uomo al suo fianco avesse precedenti di polizia, altra violazione delle prescrizioni contenute nell’ordinanza di detenzione. Gli agenti hanno dunque provveduto ad arrestare l’uomo, di origini albanesi, per evasione e a contestare la violazione del codice della strada.