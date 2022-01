Partiti in pressing su Mattarella. «Berlusconi? Fa da playmaker». Sondaggio: scegli tu il prossimo capo dello Stato

Prosegue il nostro sondaggio in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica Italiana. In basso la classifica aggiornata.

Unico presidente di origine siciliana nella storia della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella appare per certi aspetti come un tipico uomo del Sud, per cui la parola data è sacra. E lui, l’ultima parola su una possibile ricandidatura al Colle, l’ha già pronunciata da tempo. Eppure nes- suno potrà tacciare il Presidente di incoerenza se, vedendo i partiti salire al Colle per chiedergli un nuovo impegno per il Paese, dovesse decidere di tornare sui suoi passi. Anzi, toglierebbe il Parlamento dal cul de sac di non trovare un nome ampiamente condiviso.

Le quotazioni di un “Mattarella bis” salgono di minuto in minuto. Quasi all’unanimità l’assemblea dei senatori Cinque Stelle ha chiesto al leader Giuseppe Conte di esporsi in favore di un suo secondo mandato. Anche nel Pd poi c’è chi tifa per il raddoppio. La corrente legata all’onorevole Matteo Orfini porterà la proposta alla riunione del 13 gennaio, convocata dal segretario Enrico Letta. La lotta tra titani si polarizza così tra il premier Mario Draghi e l’attuale Presidente in carica. E Silvio Berlusconi?

Berlusconi, playmaker

«Conosco il Cavaliere da una vita e sono abituato al fatto che possa stupirmi da un momento all’altro, ma penso che in questo caso giocherà un ruolo da playmaker dalla quarta votazione» commenta l’ex presidente della Regione Piemonte Enzo Ghigo, vicino a Berlusconi da ben prima che arrivasse a Palazzo Chigi. «Non escludo che Berlusconi possa voler correre per diventare il prossimo Presidente della Repubblica – prosegue Ghigo -. Ha le energie e le doti da fuori classe per farlo. Lo dico a ragion veduta: negli anni ho visto sogni irrealizzabili concretizzarsi grazie a lui… ma dovessi scommettere oggi, non lo farei».

Ci scommette invece il vice-presidente di Forza Italia, Antonio Tajani che, forte dei numeri, glissa sui trascorsi giudiziari del Cavaliere. «Il gruppo Misto sarà determinante, li abbiamo già contattati. Dalla quarta votazione possiamo farcela» ha spiegato nei giorni scorsi. Eppure sia la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che Matteo Salvini appaiono tiepidi rispetto a questa opzione. La prima non ha mai negato un appoggio dei suoi nel caso in cui Draghi volesse farsi avanti, (nella speranza probabilmente di poter andare al voto quanto prima). Salvini, dal canto suo, si sta dando un gran da fare per trovare un nome unitario, «che non scontenti nessuno», ma non si sbilancia verso il Cavaliere. E nemmeno verso Draghi, «Al di là delle dichiarazioni ufficiali molto partiti non vogliono Draghi al Quirinale – spiega ancora Ghigo -, vorrebbero continuasse a fare il presidente del consiglio».