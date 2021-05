Partita del Cuore, Appendino: “Episodio fuori dal tempo”. Le Juventus Women daranno il via al match

“Stavolta speravo di aver sentito male. Poi speravo di aver capito male. Poi speravo fino all’ultimo in una netta smentita, che non è arrivata e che non arriverà. Anzi, è arrivata la conferma di un episodio fuori dal tempo, dalla storia e dalla ragione. Ovviamente mi riferisco a quanto raccontato da Aurora Leone dei the Jackal ieri sera, alla vigilia della Partita del Cuore 2021, dove è stata vittima di un episodio che ha un nome ben preciso: sessismo”. Inizia così il lungo post su Facebook della sindaca di Torino, Chiara Appendino, accompagnato da una sua foto in cui indossa la maglia dell’Italia.

“Aurora, regolarmente convocata alla partita di beneficenza per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro, ieri sera durante la cena sarebbe stata allontanata dal tavolo dei giocatori in quanto donna. Tra le massime illuministe ci sarebbe stata la frase: “Il completino te lo metti in tribuna, da quando in qua le donne giocano?“. Ho una notizia: le donne giocano, eccome – continua -. Ora, io detesto le gogne mediatiche, da sempre. Ancor di più quando il contesto è quello di un evento nobile e prezioso quale è la Partita del Cuore, a cui la Città di Torino ha sempre dato il suo sostegno. Tuttavia, fatti simili non possono passare sotto silenzio. E non possono essere liquidati con frasi di circostanza. La stoffa per fare pezze nel tentativo di coprire voragini è ampiamente finita”.

“Mi aspetto che questa cosa non finisca qui – scrive ancora Appendino -. Mi aspetto una presa di posizione forte e concreta, senza nascondersi dietro a un dito o deferenze del caso. E mi aspetto anche un’altra cosa. Che tutte e tutti noi, mettiamo in campo tutta la nostra intelligenza per distinguere tra i fatti di cui abbiamo parlato fin qui e il merito dell’evento di questa sera. La Partita del Cuore è un appuntamento ormai storico dove milioni di persone si uniscono per contribuire e ribadire l’importanza della ricerca scientifica per la lotta contro il cancro. Una battaglia comune, nobile e da sostenere senza dubbi.

Questo non può in alcun modo passare in secondo piano: come sempre, vi invito a donare al 45527”.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS:

“Saranno le Juventus Women a giocare per la prima parte della serata contro la Nazionale Italiana Cantanti, per raccogliere fondi in favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Fin dalla loro nascita, le Juventus Women hanno svolto un ruolo fondamentale nella rottura delle barriere e degli stereotipi, e lo hanno fatto con eleganza e classe, intraprendendo un viaggio che le ha portate a vincere, finora, sette trofei in quattro anni.

La loro lotta per l’uguaglianza e contro la discriminazione continua, e continuerà anche questa sera, come testimonia la loro presenza alla Partita del Cuore. Le Campionesse d’Italia, per l’occasione guidate da Sinisa Mihajlovic in panchina, giocheranno i primi minuti della partita dell’Allianz Stadium, dopodiché scenderà in campo, sempre contro la Nazionale Italiana Cantanti, il team dei Campioni per la Ricerca”.