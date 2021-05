Parte da Cartier la Torino futura

Cartier, la maison parigina del lusso tempestato di oro e pietre preziose, sceglie Torino. E lo fa nella consapevolezza che qui c’è creatività, manodopera d’eccellenza e anche la voglia di scrollarsi di dosso il grigiore di questi anni difficili. Così il Gruppo Richemond che controlla la griffe viene a costruire una fabbrica. Anzi una fabbrica d’eccellenza, destinata a produrre la “gioielleria del futuro”, 4.0, con tecnologie di assoluta avanguardia. Qui si realizzeranno per i Paperoni di tutto il mondo vere e proprie opere d’arte con il contributo di designer, artigiani, sofisticati tagliatori di diamanti. Fabbrica, dicevamo, con un investimento di 25 milioni di euro su un’area di 12mila metri quadrati a Basse di Stura, una periferia in cui già si è consolidata la manifattura orafa e che grazie a questo nuovo complesso manifatturiero è destinato ad un forte rilancio. Una perla, per restare in tema, di una Torino che sta trovando nuovi mecenati, come testimoniano altri importanti investimenti. Quello relativo al grattacielo della Rai destinato ad ospitare appartamenti e uffici di lusso, ai nuovo hotel stellati nell’ex stazione Porta Susa e nell’ex palazzo della Pretura in via Milano. È la “Torino che verrà”, quella che aspetta il grande tennis internazionale delle Atp Finals del prossimo novembre, le finali di Nations League di calcio e la Coppa Davis. Appuntamenti che proietteranno Torino con la sua storia e le sue bellezze sui palcoscenici europei e mondiali. Chi ricorda le olimpiadi, traguardo mancato purtroppo per dissidi politici, sa quanto contino questi momenti di straordinaria visibilità per attrarre turisti e investitori. In vero, però, l’attenzione internazionale sulla città si è già risvegliata. E ne sono un segno gli investimenti spagnoli per riqualificare il vecchio mercato dei fiori e quelli olandesi che realizzeranno un grande campus studentesco sull’area di Ponte Mosca.

beppe.fossati@cronacaqui.it