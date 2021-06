Parole Parole Parole

PAGINA

Una pagina, da sola, non è altro che un foglio di carta. Per assumere la caratteristica di pagina, deve essere insieme ad altri fogli e comporre un libro. Questa peculiarità è all’origine del termine pagina, inventato dai latini e derivato dal verbo pagere, nel senso di infiggere, fissare, congiungere. Pare che ad inventare il moderno libro fu Giulio Cesare, che aveva l’abitudine di legare tra loro i fogli numerati (pagine) nel corso dei suoi discorsi.

LIBRO

Quale nesso c’è tra il libro e la corteccia delle piante? Più di quello che si può immaginare, e lo si può capire dall’etimologia di questa parola così usata: il termine libro discende dalla parola latina liber, vocabolo che in origine indicava… proprio la corteccia degli alberi. Il motivo è molto semplice: in assenza di carta, si ricorreva alla corteccia di alcuni alberi – come la betulla – per scrivere brevi messaggi.

AGENDA

L’agenda, il libriccino sul quale vengono annotati gli impegni giornalieri, ha un’o ri g i n e antica: il nome agenda deriva dal latino (è il gerundivo neutro plurale di agere, cioè fare). Nella lingua dei Cesare, la parola agenda significava “cose da fare”. È improbabile che questa parola sia rimasta immutata nel suo esatto significato in duemila anni; ed infatti fu reintrodotta in italiano nella seconda metà dell’Ottocento, incisa sul frontespizio delle prime agende, che acquistarono così un fascino aulico, all’epoca molto apprezzato.

QUADERNO

C’era una volta il quaderno, ma anche il trierno o il quinquerno e così via. A noi è giunta solo la parola quaderno, derivata dal quaterno, nel senso di “a quattro a quattro”: quattro fogli uniti insieme. Il termine è entrato nell’uso comune a partire dalla prima metà del XIII secolo, perché è con questi piccoli fascicoli di tre, quattro o cinque fogli soltanto che si tenevano i conti nel Medioevo.