Parole parole parole

ZAPPA Ci sono molteplici teorie sull’origine di questa parola, che comunque è quasi sicuramente importata dal germanico. Vi è chi la associa al prefisso usato nell’antico tedesco per indicare battere: “-tap”. La riprova è che ovunque vi siano state incursioni di popolazioni nomadi di ceppo germanico, si è diffusa questa parola. In molte lingue, la stessa radice onomatopea è usata ancora oggi per indicare un colpo, o magari un’azione ripetuta.

VANGA Questa parola diffusasi subito dopo la caduta dell’Impero Romano (la prima attestazione nel latino medievale è del VII secolo), è di sicura origine germanica: deriva dall’antico tedesco “vanka ”, che significava guancia. Il perché è facilmente intuibile per la forma di questo oggetto, piatto e liscio come una guancia. C’è anche la possibilità che derivi dal gotico “wangs”, che indicava il campo coltivato.

ARATRO Non vi sono dubbi, invece, per quanto concerne l’aratro: è una parola usata già dagli antichi latini, che forse a loro volta l’avevano importata dai greci. La radice, in questo caso, è “–ar”, che indica un’azione o un movimento verso qualcosa. Può anche significare una spinta o un colpo atto a ferire: non a caso, l’aratro fende la terra. Parola simile si trova nel sanscrito “a rotiam”, che indicava la nave, la quale infatti fende le onde e la superficie del mare.

FALCE Di origine latina anche la falce (“falcem”), affine al greco “phalkes”, che indicava le assi curve di una nave. La radice di questa parola è infatti da cercare nella forma dell’attrezzo: “falc” o “phalc” indicavano un oggetto curvo. D’altronde, ciò richiama anche il latino “flectere”, con l’ovvio significato di flettere, piegare. La prima attestazione di questa parola nell’italiano risale al XIII secolo.