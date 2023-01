Parole parole parole

MAFIA Da dove viene la parola “mafia”? Si tratta di una voce siciliana (ma è presente anche in altri dialetti meridionali, con varianti diverse come ad esempio maffia) che vuol dire “baldanza, spocchia”. Il significato originario è degenerato in quello attuale nel corso dell’Ottocento.

CAMORRA Anticamente, si usava dire far camorra per significare imbrogliare o frodare. Qualcuno ha sospettato che la parola sia in realtà il risultato di una variazione da gamurra, voce dialettale meridionale per “veste femminile”. Va segnalato che anche nell’antico toscano si usava dire far camiciola per frodare al gioco.

‘NDRANGHETA Probabile trasposizione dal greco andragathía, vale a dire fortezza d’animo, rettitudine, come derivazione di andròs, uomo. D’altronde, nel dialetto calabrese, ‘ndranghetista significava «membro della Onorata Società». Qualcuno ha anche proposto la sua origine da ‘ndranghiti connesso a ‘ndràngalu e ‘ndranali, i balordi cioè i malavitosi.

‘NDRINA Come per la ‘Ndrangheta, la parola potrebbe derivare dal greco antico andròs, uomo. Oppure, secondo altri, sarebbe il semplice diminutivo gergale di malandrina, intesa come malavita.