Parole parole parole

MESSICO Il nome del Messico deriva dall’antico popolo dei mexica, nome con il quale gli aztechi definivano se stessi (il termine aztechi è entrato, infatti, nella nostra terminologia soltanto a partire dall’O tto c e nto). Ma cosa voleva dire? Ci sono diverse interpretazioni. Tra esse, una legherebbe il nome dello stato centroamericano alla luna: Messico deriverebbe da metztli, che in lingua azteca voleva dire luna (più precisamente, nel centro della Luna). Gli aztechi sarebbero il popolo della Luna, in quanto interpretata come una divinità guerriera. Si tratta però di una definizione che non incontra il favore di tutti gli esperti.

PERÙ Il nome Perù non era conosciuto dagli Incas, che non chiamavano così il loro territorio. Tale nome fu introdotto dagli spagnoli, i quali – pare – lo presero da un cacicco dell’area di Panama, tale Biru. Con il tempo gli spagnoli iniziarono ad indicare con questo nome tutta la regione a sud di Panama .

CANADA Il termine Canada (che qualcuno pronuncia alla francese, Canadà) deriva dalla latinizzazione di Kanata, la parola irochese per “villaggio” o “colonia”.

ARGENTINA È una delle etimologie più chiare, per quanto concerne i paesi americani. Il nome Argentina deriva infatti dal latino argentum (argento) ed è associato al fatto che le popolazioni indigene avrebbero fatto dono agli spagnoli di manufatti di argento.