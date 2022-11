Parole parole parole

ALPI Le montagne più alte d’Europa, che così fortemente caratterizzano il clima e il paesaggio del Vecchio continente, devono il loro nome a una parola dell’antica lingua ligure: alpes, che significava, semplicemente, “montagne”. Il termine passò poi alla lingua latina per indicare la catena montuosa. Il fatto che sia stato utilizzato un termine ligure non è casuale: nell’epoca latina le Alpi per antonomasia erano quelle Occidentali, abitate principalmente dai liguri. Senza dubbio, le Alpi, per la loro storia, sono le montagne più famose del mondo: il loro nome è stato “adottato” anche per i rilievi montuosi della Luna!

ANDE Non c’è un accordo tra i linguisti sull’etimologia del nome della più lunga catena montuosa del mondo, le Ande. Pare che il nome derivi dalla parola quechua “anti”, che significava “alta cresta montuosa”. È anche possibile che il nome derivi da una delle regioni dell’impero Inca, i cui abitanti erano chiamati – per l’appunto – “anti”.

HIMALAYA Il nome Himalaya in sanscrito significa “dimora delle nevi”. Ed effettivamente in questa catena montuosa si trovano alcuni dei più imponenti ghiacciai del mondo, oltre che le vette più alte del pianeta. Il nome della più imponente catena montuosa del globo deriva dunque dall’unione di “hima”, “neve”, e “laya ”, “dimora”.

APPALACHI Queste montagne, non particolarmente alte ma assai significative per la storia degli Stati Uniti, devono il loro nome ad una tribù indigena, gli “Apalachee”, che fu incontrata dagli europei nei primi anni del Cinquecento. Già nel 1562 il nome Apalchen compariva nelle carte geografiche indicando la catena montuosa nell’entroterra della East Coast. Nelle prime mappe italiane, la regione venne soprannominata con il curioso nome di Appalachia.