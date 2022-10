Parole parole parole

NAVE La nave deve il suo nome alla forma latina navem, tramite la quale è giunta all’italiano e ad altre lingue neolatine.

CARAVELLA Come tutti sappiamo, le caravelle erano le navi sulle quali Cristoforo Colombo raggiunse l’America (anche se le vere caravelle di quella spedizione erano soltanto due). Ma cosa significa questo nome? Caravella è giunto all’italiano attraverso il portoghese caravela, a sua volta ereditato forse dall’arabo. Va detto che c’era anche la versione latina carabus, imbarcazione per la pesca.

BRIGANTINO Il brigantino è stato utilizzato ampiamente per la guerra di corsa nel corso dell’età Moderna. Il nome è una derivazione del termine brigante, ma non inteso come il delinquente, bensì come il componente una brigata, cioè gruppo di più persone da cui il termine.

PANFILO Il panfilo (o panfilio) era, nel Basso Medioevo, una nave simile alla galea, cioè una barca a remi con velatura e un ponte centrale. Introdotta nel Mediterraneo verosimilmente dai genovesi, il suo nome derivava dal greco parlato nell’impero bizantino pámphylos, che significa (nave) della Panfilia (regione storico-geografica costiera dell’Asia Minore). Oggi è anche detto popolarmente yacht.