Parole parole parole

ACQUA La parola acqua deriva dal sostantivo latino aqua. Il termine contiene la radice indoeuropea ak- che significa “piegare” ma anche scorrere. La stessa radice è presente nel sanscrito e in altre lingue antiche.

BIRRA Il paese principale produttore di birra è la Germania; e infatti la parola deriva dal tedesco Bier – che sostituisce l’antico cervogia, che indicava le birre prodotte senza l’uso del luppolo. Si pensa, però, che la parola birra derivi… eh, sì, derivi dal latino. Infatti, pensiamo al vocabolo latino biber, cioè “bibita, bevanda” (dal verbo bibere).

VINO Vino, la bevanda degli uomini forti. Non ci credete? Secondo lo scrittore Cicerone, la parola vino deriva dall’assonanza con altre due parole, latine: Vir e Vis che rispettivamente significano uomo e forza, quindi il vino sarebbe la forza dell’uomo. Ma è vero? O forse dobbiamo supporre che vinum, parola latina che ci ha dato l’italiano vino, derivi dal sanscrito vena, termine formato dalla radice ven, che significa “amare” (si veda Venus, Venere). Quindi, il vino è una bevanda da uomini rudi o è un nettare da bere per creare la giusta atmosfera con una persona speciale?

SIDRO Bevanda dolce basata sulle mele. Dolce. Ricordiamo che in persiano lo zucchero si dice sukkar: forse da qui arriva la parola sidro? Pare certo che, almeno per quanto ne sappiamo, in Europa esso derivi dal francese cidre (anticamente sidre), forse a sua volta dal latino tardo sicera (generico per “bevanda alcolica”).