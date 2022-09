Parole parole parole

CANDIDATO I latini erano soliti indossare una toga bianca per identificare i concorrenti ad una carica statale. Erano loro i “candidati”, letteralmente coloro che sono vestiti di vesti candide. Il bianco è simbolo di purezza, segno di qualità morali, di onestà e di voglia di agire per il bene della comunità. Tutte qualità che, purtroppo, nella nostra società sembrano spesso lontane anni luce dai nostri candidati. Per dirla come i latini: mala tempora currunt…

DEMOCRAZIA La democrazia ha una storia lunga: demokratía, composto di demos, “popolo” e del tema di kratéo “comando”, significa letteralmente “governo del popolo”. Ne parlava già Platone, identificandola però con accezione negativa: per il noto filosofo il governo migliore era quello dei filosofi. Anche per Aristotele la democrazia era negativa: troppo facilmente sfociava in tirannide. Come cambiano i giudizi, a seconda dei tempi: oggi, siamo abituati a considerarla come la forma di governo migliore.

POLITICA La polis, nell’antica Grecia, era la città-stato: e, benché fossero città mediamente piccole, in quel contesto socio-culturale è nata la nostra civiltà. Così, anche se la parola politica significa letteralmente “l’arte che attiene alla città-stato”, abbiamo mantenuto la parola per indicare ogni forma di tecnica di governo. Ovviamente, governo in mano ai politici (politikos), cioè coloro che governano la polis.

SINDACO Dal latino syndicus, a sua volta ereditato dal greco syndikos, composto di syn, “insieme”, e “dike”, giudizio. Con questa parola, i greci indicarono per la prima volta gli ufficiali pubblici incaricati di risolvere i conti dopo l’espulsione dei Trenta Tiranni. Il termine indicò poi il rappresentante processuale di una comunità, per divenire, nel Medioevo, la voce che designava i funzionari pubblici di rappresentanza di una città o di una comunità.