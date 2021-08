Parole parole parole

MAMMA È probabilmente la più bella delle parole, ed anche la prima che, in genere, i bambini imparano a pronunciare. Mamma: sembra sia semplicemente ripetizione della sillaba “ma”, una delle prime che il neonato impara a dire. La cosa curiosa è che questa parola è utilizzata, con minime varianti, in molte lingue, anche tra loro molto lontane.

DONNA L’etimologia della parola donna si trova nel latino domina (femminile di dominus, cioè signore). Con il tempo, la parola domina fu “sincopata” nella forma “domna”. Esiste però anche una forma sincopata di dominus al maschile, cioè “don”; che oggi viene usata nel linguaggio contemporaneo come titolo per indicare un sacerdote, mentre un tempo poteva essere usata anche per riferirsi ad un nobile o ad una persona di grande importanza.

MADONNA Il nome Madonna indica il titolo di onore che si usava anticamente rivolgendosi a una donna o parlando di essa. Per antonomasia, è finito per indicare Maria Santissima, madre di Gesù. Il nome è l’unificazione delle parole “ma” (riduzione di mia) e “donna”.

DAMA La parola deriva dal francese antico dame, che è una contrazione della parola latina domina, ‘signora’. Il gioco della dama ha proprio questa origine: la parola “dama” proviene dal latino “domina” ed indica il “pezzo sovrano”.