Parole parole parole

BUFFET Buffet è un termine francese di etimo incerto originario del XVIII secolo, il quale indicava originariamente il mobile sul quale erano disposte le vivande, in modo ben visibile ai consumatori. Qualcuno ha suggerito che debba il suo nome al cuoco di Francesco I di Francia, Pietro Buffet , il quale,accompagnando il re nei suoi soggiorni in Italia, si innamorò del nostro Paese al punto che decise di rimanervi per sempre.

TAVOLO Tavolo o tavola? Sono due parole di genere diverso che derivano dallo stesso etimo latino tabulam, cioè asse di legno. Il maschile tavolo è la forma più comune e spesso indica il mobile (il tavolo, appunto) sui cui si mangia. La tavola è invece indicato per pranzi più importanti o per le tavole di legno asportabili. In antichità, infatti, si era soliti mangiare su tavole che venivano poi smontate dopo l’uso.

COCKTAIL L’etimologia della parola non è chiara. Volendo, si potrebbe ritornare al vecchio modo di chiamare queste bevande: nell’italiano di una volta, erano infatti chiamate “bevanda arlecchina” o “polibibita”.