Parole parole parole

MEDITERRANEO Il termine Mediterraneo deriva dalla parola latina Mediterraneus, che significa in mezzo alle terre. Il mar Mediterraneo attraverso la storia dell’umanità è stato conosciuto con diversi nomi. È noto che i latini chiamavano il Mediterraneo non con questo nome, ma come “mare nostrum”. Il mare “nostro”, perché interamente circondato da terre soggette a Roma. Gli arabi lo chiamarono “Mar Bianco di Mezzo”.

ADRIATICO Il Mediterraneo è suddiviso in alcuni mari minori, il più vasto dei quali è l’Adriatico (che è anche quello con i fondali meno profondi). Sulle sue coste si svilupparono già nell’antichità numerose città, e proprio da una di esse il mare deve il suo nome attuale: è la città veneta di Adria, che anticamente si trovava sulle coste del mare mentre oggi, a causa dell’insabbiamento del suo porto causato dai detriti portati dal Po, è distanti ben 20 chilometri dal mare.

TIRRENO In greco antico era il Tyrrhenós; in latino, il Tyrrhenus: insomma, il mare Tirreno. Ma cosa vuol dire questo nome? Sorprenderà sapere che gli antichi collegavano questo mare alla popolazione che maggiormente si sviluppò lungo le sue coste: gli etruschi. Tirreno, nella mitologia greca, era l’eroe eponimo dei Tirreni, nome con il quale erano conosciuti nel mondo greco gli Etruschi.

EGEO In greco antico era il Tyrrhenós; in latino, il Tyrrhenus: insomma, il mare Tirreno. Ma cosa vuol dire questo nome? Sorprenderà sapere che gli antichi collegavano questo mare alla popolazione che maggiormente si sviluppò lungo le sue coste: gli etruschi. Tirreno, nella mitologia greca, era l’eroe eponimo dei Tirreni, nome con il quale erano conosciuti nel mondo greco gli Etruschi.