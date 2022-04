Parole parole parole

ROMA Non vi è una concordanza tra gli studiosi in merito al significato della parola Roma (per altro, non erano concordi nemmeno i latini). Pare comunque probabile che Roma derivi da un nome arcaico del Tevere (“Rumon” o “Rumen”), di origine etrusca; vi si riscontrerebbe la radice del verbo “ruo”, ovvero “scorrere”, sicché Roma avrebbe significato la “Città sul Fiume”.

PARIGI Il nome originale di Parigi era Lutetia, chiamato anche Lutetia Parisiorum. Lutetia come nome in seguito cadde e il nome Parigi fu sostituito, basato sul nome della tribù gallica Parisii. Il nome di questa tribù deriva probabilmente dalla parola gallica “parios”.

MADRID Il nome della città più antico è Magerit, che deriva dal nome di una fortezza costruita sul fiume Manzanarre. La città ha origini romane, in quanto i latini si insediarono qui attorno al II secolo a.C. Il nome dato a questo primo villaggio romano era “Matrice”, con riferimento al fiume che attraversava l’insediamento) .

LONDRA Non c’è chiarezza sull’etimologia del nome Londra. Forse, il termine deriverebbe dal pre-celtico lowonida, con il significato di “tratto di fiume troppo largo per essere guadato”. Da qui, l’insediamento che venne fondato in questo luogo prese questo nome.