Parole parole parole

ZAFFERANO Parola di origine araba (zarafan, che significa zafferano o croco), giunse nel mondo europeo tramite la sua trasposizione latina safaranum. Non si sa quale sia l’etimologia di questo vocabolo, che forse ha la sua origine nel persiano antico.

CACAO Il cacao, come noto, proviene dal Mesoamerica, e fu importato in Europa dai primi esploratori, ammaliati dalla sua bontà. I coloni appresero in breve che dai chicchi di cacao, preziosissimi per gli indigeni che li usavano addirittura come moneta, poteva essere estratta una dolce bevanda. Nella locale lingua náhuatl, il termine cacahuatl indicava sia la pianta che il frutto del cacao; con la parola cacahuatl si denominavano le bevande a base di cacao… da cui la nostra cioccolata!

LIQUIRIZIA Il nome di questa pianta deriva dal tardo latino liquiritia ovviamente, in riferimento al gusto dolce e piacevole che possiede.

PEPE La parola pepe è giunta nella lingua italiana da quella latina (piper), ma a sua volta i romani l’avevano “importata” dalla antica Grecia. I greci non avevano inventato nulla: la voce derivava da una parola indiana, pippal. Insomma: il pepe ha una lunga storia, anche dal punto di vista etimologico!