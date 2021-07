Parella ora ha la sua squadra: «Così aiutiamo il quartiere»

Si chiama società “Fc Parella Asd” ed è la neonata squadra dell’omonimo quartiere. Il marchio è appena stato ufficializzato e da settembre il nuovo team formato da 22 calciatori, tra titolari e riserve, giocherà nel campionato di terza categoria. «Iniziamo questa esperienza con l’obiettivo coinvolgere il quartiere Parella, i residenti e i commercianti che hanno condiviso questa realtà con noi e ci hanno creduto dopo un lungo periodo di sofferenza legato all’emergenza sanitaria – spiega il presidente della società, Vittorio Del Monte -. Seguendo il modello dell’economia circolare ci aiutiamo a vicenda cercando di darci una mano l’un l’altro». Al momento c’è soltanto una squadra, «ma speriamo di crescere e di coinvolgere tante altre persone con il sostegno dei commercianti – aggiunge Del Monte -, abbiamo già trovato 13 realtà che ci stanno aiutando a realizzare questo progetto». Il capitano del Parella è Marco Tandurella, 37 anni, ambulante del mercato di corso Svizzera: «Creare la squadra ufficiale della borgata era il mio sogno e ho coinvolto tanti giovani e giocatori di categoria». I calciatori si allenano nei campi dell’impianto Fcd Spazio Talent Soccer di corso Appio Claudio 106. «Speriamo che questa squadra possa avere un grande futuro e riesca a rappresentare un punto di riferimento per tutto il quartiere» spiega Tony Tucci, concessionario del centro sportivo della Pellerina e presidente della Sts, società nata quattro anni fa con sette bambini e che ora, nonostante la pandemia, conta ben 600 iscritti. «Con i suoi nove campi da calcio questa è la struttura sportiva più grande di Torino – sottolinea Tucci che ha appena vinto il bando di gestione prolungato per altri dieci anni -: ho già in progetto di rinnovare ulteriormente l’impianto e creare nuove attività sportive per raggruppare sempre più i giovani di Parella».