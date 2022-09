Parco Colletta, dalle squillo ai Fridays. Ma l’ex Manifattura è appesa al Pnrr

Un parco al centro del mondo. Lo è stata la Colletta, a luglio, grazie agli “amici di Greta”. I Fridays for Future, in migliaia, hanno allestito la loro base nell’estrema periferia della città, a due passi dal nostro Po senz’acqua. E la Colletta è stata il “parco del clima” da dove, megafoni alla mano, giovani attivisti provenienti da ogni parte d’Europa hanno chiesto con forza un cambiamento ai potenti della Terra, per salvare il Pianeta. Per il parco è stato un bene, perché negli anni il grande pratone verde è balzato agli onori della cronaca più per vicende negative che positive. Come il fenomeno della prostituzione, denunciato da anni dai residenti, che si consuma nelle ore notturne dietro ai cespugli. Oppure per il degrado in cui da tempo versa la Cascina Airale. Storico monumento cinquecentesco nato come granaio di Casa Savoia all’interno del Regio Parco, oggi è in completo abbandono. Anziché essere valorizzata e visitata da turisti, l’Airale è circondata dai rovi e cade a pezzi.

Non se la passano bene, purtroppo, nemmeno altri due giganti abbandonati a fianco di un altro parco, quello della Confluenza, dove si incrociano i due fiumi. Parliamo della Manifattura Tabacchi e dell’ex Fimit. Entrambi sono legati al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e se arriveranno i soldi potranno essere riqualificati. Lo scorso 31 maggio il Demanio, proprietario del complesso industriale, Ministero della Cultura, Regione, Comune, Soprintendenza, Politecnico e Università hanno firmato il protocollo d’intesa per realizzare, all’ex Manifattura, un campus universitario. Tassello fondamentale per presentare ufficialmente la candidatura ad ottenere i fondi del Pnrr nell’ambito della “Missione 4”.

Dove fino al ‘96 si lavoravano i tabacchi, l’obiettivo è di realizzare una cittadella universitaria da 600 posti, servizi per gli studenti, aule di alta formazione e consultazione, centro studi e deposito a servizio degli Archivi di Stato di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Verbania. Tuttavia, sul buon esito del progetto c’è più di una nube. «Dovremo fare in fretta per ottenere i soldi», aveva detto il presidente Cirio, non proprio il manifesto dell’ottimismo. Ed eravamo a maggio, col governo Draghi ancora in sella. Ora sembra tutto un altro mondo, quell’esecutivo non c’è più, ne arriverà un altro e la scadenza, fissata per fine anno, è sempre più vicina.