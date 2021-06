Parcheggio selvaggio al lago: nuova raffica di multe ai turisti

Un altro week end di sole, un’altra raffica di multe. A Chiaverano non accenna a migliorare il problema del parcheggio selvaggio lungo le sponde del lago Sirio.

Nello scorso fine settimana sono stati multati altri 50 automobilisti. Alcune settimane fa, il comune canavesano, che condivide con Ivrea il rinomato specchio d’acqua morenico meta di tanti turisti in cerca di un bagno rinfrescante, aveva messo in campo un servizio di rilevazione automatica delle targhe per sanzionare le troppe auto di turisti in sosta nelle zone vietate. Il risultato, in un solo weekend era stato di ottanta verbali contestati.

Il problema, purtroppo, è annoso. Il lago Sirio è uno dei pochi balneabili in Canavese e in estate è meta di tantissimi turisti provenienti dal Canavese e dal Biellese, ma non solo. Intorno al lago non ci sono molti parcheggi e nelle giornate di “punta”, come ad esempio i primi fine settimana di giugno liberi dalle restrizioni del covid e benedetti da giornate calde e limpide, tantissimi turisti lo raggiungono in auto parcheggiando ovunque. Le vetture vengono lasciate lungo la provinciale che costeggia il lago, una strada stretta e pericolosa già di suo che la presenza delle auto rende ancora più rischiosa. Negli anni scorsi il sindaco Maurizio Fiorentini, nel tentativo di arginare il fenomeno, inviava nel fine settimana i vigili “armati” di taccuino, ma i verbali per via del tempo trascorso a scriverli erano pochi e quindi l’azione poco efficace. Così recentemente si è deciso di passare ai sistemi informatizzati.

Ovviamente il primo cittadino e l’amministrazione non hanno pensato solo a punire ma anche a dare un’alternativa al parcheggio selvaggio. È attivo un servizio di navetta, anche prenotabile, che collega il centro di Chiaverano e la piazza del mercato di Ivrea al lago. Servizio attivo dalle 10 alle 19 al costo di un euro a corsa (i bimbi sotto i 12 anni viaggiano gratis). Ciononostante, sabato scorso, in una sola giornata la polizia municipale ha di nuovo sanzionato una cinquantina di automobilisti parcheggiati in zone vietate. Non c’è solo la provinciale, ma anche alcune strade limitrofe comunali di accesso a zone residenziali e locali dove il parcheggio è talmente selvaggio da renderle quasi impraticabili persino a eventuali mezzi di soccorso.

Unica consolazione per i turisti: se il vigile del piccolo comune avesse lavorato anche di domenica probabilmente i numeri sarebbero stati ancora più elevati. In compenso, molti utenti del lago non si informano e non sono a conoscenza della navetta che spesso si trova a portare una o poche persone a corsa. Piuttosto che usufruire del servizio molti sembrano preferire il rischio della multa.