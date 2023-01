Nel parcheggio del San Luigi due auto distrutte dal fuoco

Allarme nel tardo pomeriggio di mercoledì, nel parcheggio di fronte all’ospedale San Luigi di Orbassano, in regione Gonzole. Un’auto ha preso fuoco per cause in fase di accertamento e le fiamme si sono estese subito a una seconda vettura. L’intervento dei vigili del fuoco di Rivalta di Torino e di Grugliasco Allamano, ha fatto sì che l’incendio non si propagasse ulteriormente. Non ci sono stati feriti né intossicati. Sul posto anche i carabinieri che indagano sulla vicenda. L’auto andata a fuoco per prima è di proprietà di un dipendente dell’ospedale, addetto alla manutenzione della struttura, mentre quella parcheggiata accanto, sarebbe del parente di un paziente ricoverato al pronto soccorso. Per quanto i vigili del fuoco siano ancora al lavoro per accertare quale sia l’origine del rogo, sembra plausibile ritenere, spiegano fonti vicine agli investigatori, che l’incendio possa essere stato innescato da mani ignote. La causa dolosa, almeno allo stato dei fatti, non si può escludere. Nell’ampio parcheggio del San Luigi di Orbassano, specie sotto gli alberi dove le fiamme sono divampate, è facile agire senza essere notati e numerose sono anche le vie di fuga. Senza contare, poi, che spesso durante la giornata, nei piazzali compaiono anche parcheggiatori abusivi che in passato, in alcuni casi, hanno mostrato atteggiamenti quantomeno decisi, se non estorsivi. E’ certo, comunque, che il parking di un ospedale che serve sia la città che una parte rilevante della provincia, deve essere sicuro sia per i dipendenti della struttura che per i visitatori. Nel caso specifico, sono stati acquisiti anche i video di alcune telecamere di sorveglianza, anche se il luogo preciso dove è scoppiato l’incendio non sarebbe coperto nella visuale delle stesse telecamere.