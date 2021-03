Parcheggiatori abusivi nel posteggio del Giovanni Bosco, blitz di Torino Tricolore

Questa mattina alcuni volontari di Torino Tricolore sono andati a verificare la situazione parcheggiatori abusivi nel posteggio dell’ospedale Giovanni Bosco.

“In tanti ci hanno segnalato la presenza di posteggiatori abusivi, insistenti e violenti davanti all’ospedale Giovanni Bosco -ha dichiarato Matteo Rossino, portavoce di Torino Tricolore– Così oggi siamo andati a verificare di persona e a documentare con foto”.

“La situazione è nota da tempo, ma ultimamente è peggiorata, stamattina siamo dovuti anche intervenire in un paio di situazioni per permettere ai malcapitati di scendere dall’auto -ha concluso Rossino– È chiaro che le istituzioni non riescono ad essere incisive sui problemi come questo, e che anche qui dovremo occuparcene noi!”.