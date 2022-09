Parcheggi, area verde e 258 alloggi: via ai lavori nell’ex area Spettacoli

Era dal 2009 che il Comune voleva “riempire” l’area ex spettacoli viaggianti, tra corso Traiano, via Guala, via Casana e via Monte Pasubio. Due anni dopo si è fatta avanti la Gefim, che ha acquistato il terreno e ha lanciato il progetto di costruire due palazzi per 258 appartamenti complessivi, oltre a parcheggi e una “piazza verde”. Poi burocrazia, problemi e una causa hanno bloccato tutto. Fino a qualche giorno fa, quando il Piano esecutivo convenzionato è stato approvato dalla Città: «Nelle prossime settimane si concluderà l’iter burocratico – garantisce l’architetto che ha seguito il progetto, Alberto Rolla – L’idea è avviare il cantiere nella primavera del 2023 e concluderlo nel giro di due anni». Così, salvo ulteriori imprevisti, ce ne saranno voluti sedici per completare l’opera: nel 2009 il comune aveva deciso di rendere residenziale l’area. Nel 2011 Gefim l’ha acquistata e ha presentato il Piano esecutivo. Poi si è bloccato tutto, con tanto di causa in Tribunale. Fino all’accordo transattivo e alla ripartenza. Ora tutti i tasselli sono andati a posto e, fra sei mesi, potranno partire i lavori: al posto del prato di oggi, sorgeranno due edifici a U. Uno ospiterà 132 alloggi e l’altro 126, per un totale di 258 (circa 23mila metri quadri complessivi). Ai lati ci saranno verde e parcheggi mentre, nello spazio fra i due palazzi, è prevista una “piazza verde” di 5mila metri quadri tra via Casana e via Guala, con alberi, percorsi pedonali e panchine. In tutto il privato calcola di spendere poco più di 49 milioni di euro, di cui 10 milioni per l’acquisto, 31 milioni per la costruzione e 5 milioni di oneri da versare al Comune.